محافظ جنين: هناك من يستغل حادثة وفاة نزار بنات لزعزعة الأمن في فلسطين

الوكيل الإخباري - قال محافظ جنين في الضفة الغربية، اللواء اكرم الرجوب، إن قيام مجموعة من المتظاهرين بشتم واستفزاز افراد الأمن في رام الله أمس، كان عملا مقصودا ومخططا له، يهدف إلى خلق فتنة في الشارع الفلسطيني.

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وأضاف الرجوب في تصريحات صحافية ، اليوم الأحد، أن هناك مجموعة كانت تخطط لخلق البلبلة وزعزعة الأمن مستغلين حادثة وفاة نزار بنات، مؤكدا أن من يدير هذا المخطط يجب ان يعلم بان الشعب الفلسطيني لن يقبل بذلك.



وأشار إلى أن هناك معلومات مؤكدة وتسجيلات صوتية وصورا لبعض التيارات وجهات مشبوهة تؤكد ان لديهم مخطط لزعزعة الأمن واستهداف المؤسسة الأمنية، لتكرار ما حدث في عام 2007 من انقلاب في قطاع غزة.

المصدر : وفا