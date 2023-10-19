وسائل إعلام عبرية: السلطات الإسرائيلية قررت تمويل إخلاء مدينة عسقلان

الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس بأن السلطات الإسرائيلية قررت تمويل إخلاء سكان مدينة عسقلان التي يتواجد فيها قرابة 157 ألف شخص.



وذكرت وسائل الإعلام أن القرار صدر بعد تهديد المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة "التهجير بالتهجير" وسقوط مئات الصواريخ على المدينة.

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وأكد في السياق أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على خطة مساعدة لإجلاء سكان مدينة عسقلان.



وبدأت السلطات الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي إجلاء سكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة إلى مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل.



وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" قصف عسقلان برشقة صاروخية.