يديعوت : 26 ألف مستوطن يخلون بلدة "سديروت" في الغلاف

الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان غالبية سكان بلدة سديروت في غلاف غزة هجروها خلال الأيام الأخيرة.
وذكرت الصحيفة ان عدد سكان سديروت يبلغ 36 ألف ، حيث قام 26 ألف منهم بإخلاء البلدة وانتقلوا للسكن في فنادق في منطقة الوسط خشية تكرار سيناريو اقتحامها من قبل مقاتلي القسام.
ونقلت الصحيفة عن أحد مستوطني البلدة ويدعى " دافيد ابو حصيرة" قوله بأنه قرر ترك البلدة بعد تحولها الى بالغة الخطورة مع استمرار سقوط الصواريخ عليها ، حيث يعيش في البلدة منذ 66 عام ولم يتركها في أي من الجولات السابقة إلا أنه قرر هذه المرة الرحيل وذلك على ضوء اقتحامها والخشية من الأيام القادمة.