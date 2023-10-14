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كتائب القسام تعلن قصف مستوطنة "سديروت"

السبت، 14-10-2023 06:26 ص

يديعوت : 26 ألف مستوطن يخلون بلدة "سديروت" في الغلاف

ذ


الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان غالبية سكان بلدة سديروت في غلاف غزة هجروها خلال الأيام الأخيرة.


وذكرت الصحيفة ان عدد سكان سديروت يبلغ 36 ألف ، حيث قام 26 ألف منهم بإخلاء البلدة وانتقلوا للسكن في فنادق في منطقة الوسط خشية تكرار سيناريو اقتحامها من قبل مقاتلي القسام.


ونقلت الصحيفة عن أحد مستوطني البلدة ويدعى " دافيد ابو حصيرة" قوله بأنه قرر ترك البلدة بعد تحولها الى بالغة الخطورة مع استمرار سقوط الصواريخ عليها ، حيث يعيش في البلدة منذ 66 عام ولم يتركها في أي من الجولات السابقة إلا أنه قرر هذه المرة الرحيل وذلك على ضوء اقتحامها والخشية من الأيام القادمة.

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