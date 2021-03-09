وفاة عامل من الخليل جراء انقلاب مركبتهم

الوكيل الإخباري - توفي عامل وأصيب خمسة آخرون من محافظة الخليل، أمس الإثنين، جراء انقلاب المركبة التي كانوا يستقلونها، داخل أراضي عام 1948.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بوفاة العامل منتصر عيد قرعيش (26 عاما) وهو من سكان بلدة يطا جنوب الخليل، إضافة لإصابة خمسة آخرين من بلدات يطا والسموع وبيت كاحل، جراء انقلاب المركبة التي كانوا يستقلونها بالقرب من خربة القريتين داخل أراضي الـ48، أثناء عودتهم من عملهم.

المصدر : وفا

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