وفاة فلسطيني وإصابة 3 آخرين بحادث سير في رام الله

الوكيل الإخباري - لقي فلسطيني (19 عاما) مصرعه، وأصيب 3 آخرون، اليوم الإثنين، إثر حادث سير وقع قرب قرية عين عريك، غرب محافظة رام الله والبيرة.

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وقال الناطق الإعلامي بإسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إن الحادث وقع قرب قرية عين عريك، وتبين فيما بعد أن المركبة غير قانونية.



وأضاف أن دورية مرور توجهت للمكان برفقة طواقم الاسعاف والدفاع المدني، وتم نقل المصابين لمجمع فلسطين الطبي، حيث أعلن الأطباء عن وفاة أحدهم.



وأشار العقيد ارزيقات إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة، ومباشرة شرطة المرور التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته.

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