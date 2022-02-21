وفد هيئة الأسرى الفلسطينية يلتقي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية

الوكيل الإخباري-أطلع وفد من هيئة الأسرى، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، على آخر المستجدات التي تتعرض لها الحركة الأسيرة من تصعيد وانتهاكات خطيرة في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى سبل دعم الأسرى ومساندتهم وتفعيل قضيتهم.

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وضم وفد الهيئة كلا من: الوكيل المساعد بالهيئة عبد العال العناني، ومدير وحدة الدراسات والتوثيق عبد الناصر فروانة، ومدير وحدة العلاقات الدولية رائد أبو الحمص.



وتطرق الوفد خلال اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة إلى آليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام داخل أروقة جامعة الدول العربية.



وثمن الوفد في ختام اللقاء دور جامعة الدول خاصة قطاع فلسطين في دعم قضية الأسرى والحرص على أهمية إنجاح الفعاليات القادمة التي تم الاتفاق عليها سابقا.



وفا

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