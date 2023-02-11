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السبت، 11-02-2023 01:37 م

وقفة في طوباس تنديدا باستشهاد الأسير أحمد أبو علي

وقفة


الوكيل الإخباري - شارك عشرات الفلسطينيين ومؤسسات محافظة طوباس، اليوم السبت، في وقفة، تنديدا باستشهاد الأسير أحمد أبو علي داخل سجون الاحتلال، جراء سياسة الإهمال الطبي.

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وقال نائب محافظ طوباس في فلسطين أحمد الأسعد، في كلمته، خلال الوقفة التي نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة التنسيق الفصائلي، ونادي الأسير، إن الاحتلال يصعد يوميا من انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، كما أنه يستهدف الأسرى بسياسة الإهمال الطبي، التي تعتمد على القتل البطيء، داعيا المجتمع الدولي للتحرك ووقف هذه الجرائم بحق الأسرى.


من جهته، دعا بسام مسلماني من لجنة التنسيق الفصائلي الشارع الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته للتفاعل مع قضية الأسرى، ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه اليومية.

 

وفا


 




 

 


 

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