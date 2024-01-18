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الخميس، 18-01-2024 12:57 م

يديعوت أحرونوت: غضب بين جنود إسرائيليين بعد تقليص المنحة المخصصة لهم

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الوكيل الإخباري- تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن غضب بين جنود وحدة المسح التابعة لهيئة الأركان العامة الإسرائيلية بعد تقليص المنحة المخصصة لهم.اضافة اعلان


وأوضحت الصحيفة أن وحدة المسح مسؤولة عن تحديد مكان إجلاء الجثث وجمع أشلاء الجنود في غزة، وأشارت إلى ان المنحة المخصصة لجنود الوحدة تم تقليصها إلى ألفي شيكل بدلا من 4 آلاف والمخصصة لجنود الاحتياط (الدولار يساوي 3.77 شيكل).

ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود قوله "شعرنا بالخجل من حصولنا على نصف المنحة نترك كل شيء ونخاطر بحياتنا في أراضي العدو، لا أحد يأتي إلى هنا من أجل المال ولكن إذا كان هذا هو الشكر فهذا أمر مؤسف ومخيب للآمال".

 




 

 


 

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