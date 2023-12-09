يونيسيف: غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

رأت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم السبت، إن قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل، وتوقعت وجود عدد كبير من الوفيات بين الأطفال في الفترة المقبلة لأسباب لا تتعلق بالقصف بشكل مباشر.وقال عمار عمار المدير الإقليمي للمناصرة والإعلام في مكتب يونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن قطاع غزة هو أخطر مكان للأطفال في ظل وجود ضحايا كثر بين الأطفال، وعدم توفر المياه بشكل كامل، مضيفاً: نحن أمام كارثة في الوضع الإنساني والصحي للأطفال.وبشأن اللقاحات، تحدث عمار عن خطر مباشر قد يهدد الأطفال تحت 5 سنوات إذا لم يحصلوا على اللقاحات الأساسية.وتحدث عمار عن وجود تفش للأمراض خصوصا مع دخول فصل الشتاء، وعشرات آلاف حالات الالتهابات التنفسية والإسهال.وطالب عمار بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وقال إن الوقود يعيق وصول فرق اليونيسيف وتحركها.