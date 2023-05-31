10 إصابات خلال هجوم للمستوطنين على منازل فلسطينيين في نابلس

الوكيل الإخباري - أصيب عشرة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والحجارة، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام، خلال هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في جالود، جنوب نابلس.

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وأفاد المسعف والناشط بمقاومة الاستيطان بشار قريوتي لوفا، بأن عشرات المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين، ما أدى لإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وسبعة آخرين بالحجارة، والعشرات بينهم أطفال بالاختناق بالغاز السام.



وأكد أن طواقم الدفاع المدني وإسعاف قريوت أخلت عدة عائلات من ثلاثة منازل جراء الهجوم.



وأشار إلى ان اهالي قرية جالود والقرى المجاورة تمكنوا من صد الهجوم.

وفا