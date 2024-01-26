12 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

الوكيل الإخباري -

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أدى نحو 12 ألف مصل فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، رغم تشديد شرطة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الأمنية في مدينة القدس المحتلة، خاصة البلدة القديمة، وذلك حسب بيان صادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس .وأقامت قوات الاحتلال حواجزها في حي وادي الجوز بالقدس، وقمعت واعتدت على المواطنين المقدسيين، وأصابت العديد منهم، بعد أن منعتهم من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وقمعتهم بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والمياه العادمة.