الجمعة 26-01-2024
الوكيل الاخباري
 

محكمة العدل الدولية: سنفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

مسيرات في عمّان والمحافظات للتنديد بالعدوان على غزة

12 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

الغذاء والدواء: ضبط حقن تنحيف غير مسجلة ومهربة من دولة مجاورة

بعد أن ثار الجدل .. صاحب مطعم 7 أكتوبر في الكرك يقرر تغيير اسم مطعمه

هيئة بريطانية: تقرير عن حادث جديد قبالة ساحل عدن

الأردنيون يؤدون صلاة الغائب عن شهداء غزة وفلسطين

المنتخب الوطني يتحضر لمباراة العراق في كأس آسيا

الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس

غزة تحت المطر.. المنخفض الجوي يؤزم الوضع المعيشي في القطاع

عاجل

محكمة العدل الدولية: سنفرض إجراءات طارئة في قضية الابادة الجماعية ضد إسرائيل

الجمعة، 26-01-2024 02:56 م

12 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

1706269761916


الوكيل الإخباري - أدى نحو 12 ألف مصل فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، رغم تشديد شرطة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الأمنية في مدينة القدس المحتلة، خاصة البلدة القديمة، وذلك حسب بيان صادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس .اضافة اعلان


وأقامت قوات الاحتلال حواجزها في حي وادي الجوز بالقدس، وقمعت واعتدت على المواطنين المقدسيين، وأصابت العديد منهم، بعد أن منعتهم من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وقمعتهم بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والمياه العادمة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
000_33NZ674

محكمة العدل الدولية: سنفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

16977484390

الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس

7414

غزة تحت المطر.. المنخفض الجوي يؤزم الوضع المعيشي في القطاع

1

جيش الاحتلال: مقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي بغزة

QaBhp4rWxzMpZf0A0uE8WLjFQWRVJULlz8p6KCdt

صحة غزة تؤكد نفاد أدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي

main_image65b373d80103f

الدويري: أميركا تدعم نتنياهو في كافة المجالات

أخبار متعلقة
احتلال 1

نادي الأسير الفلسطيني: 5755 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر

1

محتجز إسرائيلي يطالب نتنياهو بإيقاف الحرب على غزة عبر فيديو بثته حركة الجهاد

main_image659ad33618694

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس غرب القدس

444.png-088ed367-732e-410f-820e-7df750a544dd

الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص ويعتقل آخرين في قطنة

file

15 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

459956_33_1671194382

12 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك