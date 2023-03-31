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الجمعة، 31-03-2023 10:25 م

150 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

بببب


الوكيل الإخباري - أدى نحو 150 ألف مصل، صلاة العشاء والتراويح، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن نحو 150 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين لمدينة القدس المحتلة، لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.


وكان نحو 250 ألف مصل أدوا صلاة ظهر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.


وكانت قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا أمام مركبات المواطنين، ومنعت من هم دون سن الـــ55 عاما من العبور، إضافة لنصب حواجز حديدية عند باب العامود، وشارع الأنبياء، وشارع صلاح الدين، وغيرها، في محاولة لإعاقة وصول المصلين للمسجد الأقصى.


 




 

 


 

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