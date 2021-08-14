السبت 14-08-2021
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السبت، 14-08-2021 12:28 م

15217 طالبا يتقدمون للدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة في فلسطين

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الوكيل الإخباري - توجه اليوم السبت، 15217 طالبا من مختلف فروع الثانوية العامة للدورة الثانية في فلسطين وفي الخارج (رومانيا، وقطر، وبلغاريا، وتركيا) ضمن برنامجٍ موحدٍ لجميع الطلبة.

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وتُعد هذه الدورة فرصة أخرى للطلبة الذين يرغبون بتحسين معدلاتهم أو غير المستكملين منهم في 4 مباحث في الدورة الأولى على الأكثر؛ بِما يحسّن فرص التحاقهم في التخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي التي يرغبون الالتحاق بها.


ويستفيد من هذه الدورة طلبة الحالات الخاصة الذين تعذر عليهم التقدم في بعض المباحث أو جميعها في الدورة الأولى وفق الشروط المحددة في تعليمات الثانوية العامة لهذا العام.

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

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