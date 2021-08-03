أبناء الشهداء والأسرى في فلسطين يحصدون التفوق - صور

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - تفوّق ، تميّز ، انتصار ، عزيمة ، وإرادة ، عناوين بارزة لطلبة الثانوية العامة الذين حصدوا نجاحا بارزا وباهرا في فلسطين ، بعد إعلان النتائج اليوم الثلاثاء .

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طلبة باتوا أيقونة للتحدي ، كما تحدوا الاحتلال بقوة وطن وعزيمة شعب ، حيث أن احدهم قام بتقديم امتحاناته في سجون الاحتلال ، فتحدّى القهر والاستبداد ، ليعلن انتصاره على ظروف سجن الاحتلال ، ليكون متفوقا .

فمن رحم المعاناة يولد هؤلاء في فلسطين الإباء ، ليكونوا ثمارا يحصدون ما زرعوا ، وقد اتضح جليا في طلبة لم تكتمل فرحتهم ، فمنهم من يقضي والده في سجون الاحتلال ومنهم من ارتقى والده شهيدا .

هؤلاء شعارهم:

" إذا الشعب يوما أراد الحياة... فلا بدّ ان يستجيب القدر"

عبد الله سرور

نجح في الثانوية العامة بمعدل 81%، ولم تكتمل فرحته ، لكونه أسير في سجون الاحتلال ويتم التحقيق معه في المسكوبية .

سرور ، اتضحت معالم السرور في نفسه ، ولم يثنه السجن عن فرحته ، فصافح السماء بما أنجز .

فرحته فرحتان .. فرحة بالتفوق وفرحة لأنه بإرادته استطاع أن يصيّر الألم أملا والسجن له سلم للدافع بالنجاح









سارة الزبدة

طالبة من غزة ، ارتقى والدها وشقيقها في أحداث غزة الأخيرة ، واليوم يتم الإعلان عن نتائج الثانوية لتحصل على معدل 95.3% .

الطالبة سارة ، زرعت الأمل وحصدت الإبداع ، وكأن روحها تخاطب روح والدها وشقيقها ، بأمل طالبة بعيون غزة "بطلة".

فمبارك ما حصدتِ، فلك باقة من التقدير أمام شموخك الذي يصافح صمود غزة.





صفاء البرغوثي

حصلت على معدل 98.3% في امتحانات الثانوية ، وهي ابنة الأسير عبد الله البرغوثي .

وقد تمنّت صفاء أن يكون والدها بجانبها ، إلا أن الاحتلال ما زال عائقا أمام فرحة الفلسطينيين.

ولاء شقيرات

استذكرت والدها أمين شقيرات بعد أن حصلت على معدل 98.3% ، حيث حملت صورته ، وكأنه يتواجد بين العائلة ، علما أنه محكوم عليه بالسجن المؤبد .

ولاء ، اسم على مسمى بولائها لوالدها الذي ابتلاه القدر بأن يكون بين قضبان سجون الاحتلال ، إلا أن القدر ابتسم له بفرحته بفلذة كبده.





أحمد شلبي

استطاع أحمد منتصر شلبي أن يحقق حلمه ، وأن يجتاز الثانوية العامة بحصوله على معدل 92% ، بالرغم من هدم قوات الاحتلال لمنزله ، إلا أن طموحه لم يُهدم واستطاع التفوق بسلاح العزيمة .



