18 مصابا فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة

الوكيل الإخباري - أصيب 18 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق جباليا شمالي قطاع غزة، وفق ما نقل مراسل "المملكة" عن وزارة الصحة في القطاع، الأحد.

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وتحدثت الوزارة في بيان، عن "إصابة 18 مواطنا من بينهم إصابة واحدة متوسطة بالرصاص الحي والإصابات الأخرى طفيفة بقنابل الغاز وشظايا مختلفة شرق جباليا مساء اليوم (الأحد)".



وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة الذي يقطنه حوالي مليوني شخص، منذ أكثر من عقد.

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