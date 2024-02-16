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الجمعة، 16-02-2024 02:51 م

25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - أدى 25 ألفا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والإجراءات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد.

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وتواصل قوات الاحتلال للشهر الخامس على التوالي، فرض حصار على البلدة القديمة من القدس، بما فيها المسجد الأقصى.


ومنذ ساعات الصباح الباكر، انتشرت قوات الاحتلال عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لإعاقة وصول المصلين للمسجد.


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أوقفت الفلسطينيين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.


 




 

 


 

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