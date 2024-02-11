25 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف شرقي رفح

الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 25 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف على منزل يؤوي نازحين شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

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في حين تصاعدت التحذيرات الدولية من اجتياح إسرائيلي محتمل لرفح، في ظل خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئاسة الأركان.



وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة -أمس السبت- من كارثة ومجزرة عالمية في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح، آخر ملاذ للنازحين في القطاع.



في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 28 ألفا و64 شهيدا، و67 ألفا و611 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

