فيديو - إصابة مباشرة بصاروخ للمقاومة في مبنى بمستوطنة نتيفوت

الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابة مباشرة في مبنى بمدينة نتيفوت في النقب الغربي إثر الدفعة الصاروخية الأخيرة من قطاع غزة.

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وقالت القناة الـ11 الإسرائيلية إن نحو 50 صاروخا أطلقت ضمن دفعة الصواريخ الأخيرة التي استهدفت نتيفوت وبلدات حولها، وهو ما أكدته بلدية نتيفوت.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن متجرا في نتيفوت تعرض لإصابة مباشرة دون وقوع أضرار بشرية.



كما قال مراسل الجزيرة إن صواريخ سقطت في جفعوليم وسدوت نيغيف ضمن الدفعة الأخيرة باتجاه النقب الغربي.