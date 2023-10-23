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الإثنين، 23-10-2023 02:22 م

27 طائرة مساعدات استقبلها مطار العريش بمصر

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الوكيل الإخباري - أعلنت محافظة شمال سيناء المصرية، اليوم الاثنين، في بيان صحفي، تفاصيل المساعدات التي استقبلها مطار العريش لصالح قطاع غزة.اضافة اعلان


وأكد محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أن الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء يقوم باستقبال المساعدات، ونقلها وتخزينها في مخازن في مدينة العريش، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.

وقال": وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 تشرين الأول الجاري 27 طائرة من دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية، تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة. اليوم السابع 

 




 

 


 

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