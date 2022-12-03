السبت 03-12-2022
الوكيل الاخباري

3 شهداء و 149 معتقلا بالقدس في الشهر الماضي

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السبت، 03-12-2022 10:56 ص

3 شهداء و 149 معتقلا بالقدس في الشهر الماضي

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الوكيل الاخباري - أفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 3 مواطنين فلسطينيين، واعتقلت 149 من المدينة المحتلة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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وأوضحت المحافظة في تقرير شهري يرصد انتهاكات الاحتلال بالمدينة خلال نوفمبر، أن الشهداء الثلاثة هم: حباس عبد الحفيظ يوسف ريان، (54 عامًا) ، و داوود محمود خليل ريّان (42 عامًا)، من بلدة بيت دقو شمال غربي القدس المحتلة، وعامر حسام بدر حلبية (20 عامًا) من بلدة العيزرية.


وبينت أن عدد الشهداء في محافظة القدس ارتفع منذ بداية العام الجاري إلى 17 شهيدًا، مشيرةً إلى أن عدد الشهداء المحتجزة جثماينهم بلغ 23 شهيدًا مع احتجاز جثماني الشهيدين حباس ريان وعامر حلبية.


وحول الاعتقالات، بين التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 149 مقدسيًا في كافة مناطق المدينة، خلال الشهر المنصرم.


وأشار إلى إصابة 32 مواطنا فلسطينيا نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحيّ المعدني المغلف بالمطاط، إضافة للضرب المبرح والاعتداءات.


ورصد التقرير اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المُبارك خلال تشرين الأول، إذ اقتحمه نحو 4148 مستوطنًا، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، بالإضافة إلى 90,026 تواجدوا تحت مسمى سياحة.


وفي سياق متصل، أصدرت محاكم الاحتلال 28 حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها 9 أحكام بالاعتقال الإداري.

 

صفا


 




 

 


 

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