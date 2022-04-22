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31 اصابة باعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في الأقصى

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الجمعة، 22-04-2022 11:28 ص

31 اصابة باعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في الأقصى

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الوكيل الإخباري - أصيب 31 مواطنا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثالثة من رمضان.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 11 إصابة إلى المستشفى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.


ونقلت الوكالة عن مصادر طبية في عيادة الأقصى، أن عشرات المصلين والمعتكفين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.


وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت الأقصى المبارك من جهة باب السلسلة، واعتلى عدد من القناصة الأسطح الملاصقة للمسجد، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل مباشر تجاه المعتكفين.


وأغلق الاحتلال جميع مداخل المسجد الأقصى ومنع المصلين من الدخول، بينما سمح بخروجهم من الحرم القدسي، قبل أن يعيد فتحها لاحقاً ويقيّد دخول المصلين.


واحتشد عدد كبير من جنود الاحتلال عند بوابات المسجد الأقصى، في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.

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