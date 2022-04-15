مهرجان مركزي حاشد في غزة نصرة للأقصى

الوكيل الإخباري - شارك آلاف المواطنين الفلسطينيين الذين قدموا بمسيرات من مختلف مساجد مدينة غزة بعد صلاة الجمعة في المهرجان المركزي الحاشد للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بميدان فلسطين "الساحة" وسط مدينة غزة، نصرة للقدس والأقصى.

اضافة اعلان



وهتف المشاركون الذين انضموا للمهرجان من خلال مسيرات جابت شوارع غزة بشعارات تندد باعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري من أجل حماية المسجد الأقصى المبارك.



وفي كلمتها، حذّرت لجنة القوى الوطنية والإسلامية، الاحتلال الإسرائيلي من استمرار عدوانه بالقدس والمسجد الأقصى، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث.



وقالت لجنة المتابعة للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، إن جماهير غزة تخرج اليوم لتعلن دعمها وإسنادها لأهلنا في القدس وجماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.