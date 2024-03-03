الأحد 03-03-2024
الوكيل الاخباري
 

استثناء مركبات 2018 التي كان مجدولاً لها أن تصل العقبة وتأخرت من حظر الاستيراد

الجيش السوري يحبط تسلل مجموعة إرهابية إلى مواقعه في ريف اللاذقية

صرف عيدية نقدية مع راتب شهر آذار الحالي لهذه الأسر

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع نظيرتها العُمانية سبل التعاون المشترك

الحكومة: التزام المؤسستين الاستهلاكيتين بتثبيت الأسعار حتى نهاية رمضان

اعلام عبري : حصلنا على رد حركة حماس ولن نرسل وفدا إلى القاهرة

سرايا القدس: أوقعنا قوة من جيش الاحتلال في كمين بمخيم نور شمس

قرارات جديدة من مجلس الوزراء اليوم

نقابة الأطباء تنعى 6 أطباء أردنيين

التربية تُحدد ساعات دوام المدارس ومديريات التربية في رمضان

الأحد، 03-03-2024 03:20 م

31 شهيدا برفح خلال 24 ساعة

11111


الوكيل الإخباري- ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على رفح خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 31 شهيدا وعشرات الجرحى، بينهم أطفال.

اضافة اعلان

 

وقال مراسل الجزيرة إن الاحتلال قصف شاحنة المساعدات في دير البلح بصاروخين رغم أنها كانت تحمل لافتات واضحة تشير إلى أنها تقل مساعدات.


وأكد المراسل أن الاحتلال قصف شاحنة المساعدات في دير البلح أثناء تجمع الفلسطينيين حولها، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا.


وأوضح أن بعض الإصابات خطيرة جدا، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من نقل المصابين إلى المستشفى حتى الآن، مؤكدا أن المساعدات كان يقلها متطوعون جلبوها من رفح.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بايدن-2

استطلاع: 60% من الناخبين الأميركيين لا يوافقون على تعامل بايدن مع الحرب

w980-p16x9-2023-12-02T232442Z_1457595528_RC2AP4ATNANR_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA

اعلام عبري : حصلنا على رد حركة حماس ولن نرسل وفدا إلى القاهرة

68Y7X

سرايا القدس: أوقعنا قوة من جيش الاحتلال في كمين بمخيم نور شمس

hamas_0

حماس: استهداف الاحتلال شاحنة مساعدات دير البلح إصرار على الإبادة

اعتقالات.jpg_8beb503e-7840-4de2-9442-817fd12e57f7

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويحتجز آخر قرب حاجز الزعيم ويداهم منزلين في سلوان

11111

حماس: نستنكر محاولة أمن السلطة اختطاف قيس السعدي في مخيم جنين

أخبار متعلقة
جج

مجلس الأمن يعبر عن قلقه إزاء مجزرة دوار النابلسي بغزة

غزة-تحت-القصف-الإسرائيلي-الرئيسي-صفحة-11

ارتفاع ضحايا مجزرة النابلسي في غزة إلى 115 شهيدًا

TfW2I

6 شهداء بقصف الاحتلال منزلا بمخيم البريج

2023-12-12T080235Z_2147284154_RC2JV4A5I02R_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-BABY (1)

ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد في غزة إلى 104

img-20231011-wa04241

7 شهداء في قصف الاحتلال لحي الزيتون

ججج

مشاهد مؤلمة - لحظة انتشال عائلة بغزة من تحت الأنقاض