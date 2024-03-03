31 شهيدا برفح خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على رفح خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 31 شهيدا وعشرات الجرحى، بينهم أطفال.



اضافة اعلان

وقال مراسل الجزيرة إن الاحتلال قصف شاحنة المساعدات في دير البلح بصاروخين رغم أنها كانت تحمل لافتات واضحة تشير إلى أنها تقل مساعدات.



وأكد المراسل أن الاحتلال قصف شاحنة المساعدات في دير البلح أثناء تجمع الفلسطينيين حولها، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا.



وأوضح أن بعض الإصابات خطيرة جدا، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من نقل المصابين إلى المستشفى حتى الآن، مؤكدا أن المساعدات كان يقلها متطوعون جلبوها من رفح.



