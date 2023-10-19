4 شهداء في رام الله وطولكرم وبيت لحم

الوكيل الاخباري -

الوكيل الاخباري - استشهد الليلة الماضية وفجر اليوم أربعة شبان برصاص قوات الاحتلال في محافظات طولكرم وبيت لحم ورام الله في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينيين في بيان باستشهاد طه محاميد برصاصة في الرأس (16 عاماً) من مخيم نورشمس بطولكرم، خلال مواجهات اندلعت بالمخيم عقب اقتحام الاحتلال له، وبعد إصابة الشاب محاميد منعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف من الوصول إليه وتركته ينزف لـ40 دقيقة حتى فارق الحياة.



كما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد أحمد منير صدوق (17 عاماً) من مخيم الدهيشة ببيت لحم، بعد إصابته برصاصة في الرأس خلال اقتحام الاحتلال للمخيم في مدينة بي لحم، ونقل إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وأطلقت الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لإصابة 4 فلسطينيين بينهم الشهيد صدوق.







صفا