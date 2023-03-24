6 إصابات بالرصاص المعدني جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الوكيل الاخباري - أصيب خمسة شبان ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

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وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة خمسة شبان ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا.



وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة، بمشاركة المئات من أبناء القرية، وعدد من المتضامنين الأجانب، الذين رددوا الشعارات الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.

وفا