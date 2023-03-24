الجمعة 24-03-2023
الوكيل الاخباري

عجلون: 4200 شاب وشابة يستفيدون من برامج معهد التدريب المهني

مقتل ثلاثة إرهابيين بقصف جوي في العراق

أمطار غزيرة قادمة إلى المملكة في ثالث أيام رمضان

6 إصابات بالرصاص المعدني جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا

ما هو الطبق الصحّي المناسب خلال شهر رمضان؟

"تطوير المناهج" يطلق سلسلة فيديوهات تعليمية متعلقة بأحكام صيام رمضان

حماية المستهلك تدعو إلى عدم التدافع على الأسواق في رمضان

100 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

وفاة معلم في الجمعة الأولى من رمضان بالبلقاء

الجمعة، 24-03-2023 04:18 م

6 إصابات بالرصاص المعدني جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

احتلال٨


الوكيل الاخباري - أصيب خمسة شبان ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

اضافة اعلان


وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة خمسة شبان ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا.


وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة، بمشاركة المئات من أبناء القرية، وعدد من المتضامنين الأجانب، الذين رددوا الشعارات الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تت

الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين طارق معالي وكرم سلمان

اسعاف فلسطين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا

اقق

100 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

احتلال٨

الاحتلال يفتش عدة منازل في الخليل

قدس

الاحتلال يفرض قيودا على دخول المصلين إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان

eeee

قوات الاحتلال تغلق حاجز جبع شمال القدس

أخبار متعلقة
احتلال 55

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية

احتلال 6

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية

احتلال 99

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية

اسعاف فلس

إصابتان بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

p684x

الاحتلال يعتقل شابا خلال مواجهات في بلدة عزون

adcd63d3-0f36-4af5-85f7-ea2ed61c65b0

مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيسوية