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الإثنين، 22-04-2024 08:59 ص

6 إصابات خلال هجوم للمستوطنين المتطرفين على برقا شرق رام الله

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله تعاملت صباح اليوم الاثنين مع 6 إصابات بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين على بلدة برقا، شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بإصابة خطيرة في الصدر، وتم إدخالها لغرف العمليات، وبإصابتين بجروح متوسطة في الصدر، ومثلهما بجروح متوسطة في الأطراف السفلية، وبإصابة واحدة طفيفة في الأطراف العلوية.

 

وقال رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان في بيان، إن المستوطنين المسلحين هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا حظيرة أغنام تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين ، وحاولوا إحراق منزله، كما حاولوا اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين الفلسطينيين .

 

وتابع أن قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية لتوفير الحماية للمستوطنين، أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من الوصول إلى المكان، فيما هاجم مستوطنون المواطنين الفلسطينيين الذين تمكنوا من الوصول للحريق وحاصروهم. وتتعرض قرية برقا لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين المتطرفين المسلحين، بحماية قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم.

وفا


 




 

 


 

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