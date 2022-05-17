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الثلاثاء، 17-05-2022 06:29 ص

71 إصابة خلال اعتداء الاحتلال على جنازة الشريف بالقدس المحتلة

ششش


الوكيل الإخباري - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء على مشيعي الشهيد وليد الشريف في مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة 71 منهم بجروح مختلفة.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة، كما اقتحمت مقبرة المجاهدين واعتدت على الموجودين فيها. وأكدت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع 71 إصابة جراء اعتداء الاحتلال على المشيعين، نقلت 13 منها إلى المستشفى، واعتقلت 16 شابا مقدسيا. وبينت الجمعية أن الإصابات تنوعت بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاعتداء بالضرب وقنابل الصوت، والاختناق بالغاز المسيل للدموع.


وكانت جماهير غفيرة في القدس المحتلة شيعت في ساعة متأخرة مساء أمس الاثنين جثمان الشهيد الشريف من المسجد الأقصى المبارك. وأوضح شهود عيان أن موكب التشييع انطلق من مستشفى المقاصد في بلدة الطور شرق القدس المحتلة باتجاه المسجد الأقصى، قبل مواراته الثرى في مقبرة المجاهدين. وكانت سلطات الاحتلال سلمت في وقت سابق من مساء أمس جثمان الشهيد الشريف إلى ذويه بمركز شرطتها في حي الشيخ جراح. واستشهد الشاب الشريف (23 عاما) من بيت حنينا، السبت الماضي، متأثرا بإصابته داخل المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.

 

بترا


 




 

 


 

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