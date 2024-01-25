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الخميس، 25-01-2024 11:07 ص

8 أيام تحت الأنقاض .. انتشال شاب حيا بخان يونس

ددد


الوكيل الاخباري - تمكّن أهالي بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة أمس الأربعاء، من انتشال شاب فلسطيني حيا بعد أن قضى 8 أيام كاملة تحت أنقاض منزل قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

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ونقل سكان البلدة الشاب المصاب إلى المستشفى بسيارة مدنية، وبدت على جسده أعراض الهزال والضعف الشديد.


ومع اشتداد العدوان الإسرائيلي على خان يونس بالأيام الماضية، لم تستطع طواقم الدفاع المدني الوصول إلى المنازل التي يستهدفها الاحتلال، لا سيما مع إطلاق جنود الاحتلال النار على كل من يتحرك، واستهداف سيارات الإسعاف.


وأسفر العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر عن استشهاد 25 ألفا و700 شهيد، وإصابة 63 ألفا و740 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن الدمار الهائل، والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي سببها القصف الجوي والمدفعي للاحتلال.



 




 

 


 

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