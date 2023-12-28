‌‎حماس: صحيفة "لو فيغارو" تلاعبت بتصريحات خالد مشعل

الوكيل الاخباري - أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الصحفي جورج مالبرونو قام بإدراج آرائه الشخصية وتعليقاته الخاصة في تصريحات خالد مشعل التي أكد فيها على رفض الاعتراف بإسرائيل.



وقالت الحركة في بيان لها: "تعليقا على ما يتم تداوله حول مقابلة الأخ القائد خالد مشعل مع الصحفي جورج مالبرونو والمنشور في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية والمتعلق بسؤاله حول موضوع (الاعتراف بالكيان الصهيوني) صرح مصدر مسؤول بما يلي: "لقد قام الصحفي المذكور بإدراج مجموعة من آرائه الشخصية وتعليقاته الخاصة في المقال بعيدا عن تصريحات الأخ خالد مشعل الواضحة والمحددة والتي أكد فيها على رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، وبما يتناقض معها في هذا الموضوع، وغيره، وهو ما يخالف المهنية الصحفية".

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وأضاف البيان: "موقفنا الواضح عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وأخذنا العبرة من اتفاقيات أوسلو، يؤكد خالد مشعل، في عام 1993، اعترفت قيادة منظمة التحرير بإسرائيل التي لم تمنحها أي شيء مقابل ذلك".



وتابع: "من خلال وثيقة 2017، أكدت حماس موقفها بالتوافق الوطني مع الفصائل الفلسطينية بشأن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها وحق العودة ودون أن نعترف بإسرائيل، أما مسألة الهدنة فهي قابلة للتفاوض".

