8 شهداء بقصف منزل في الزوايدة وسط قطاع غزة

الوكيل الاخباري - استُشهد ثمانية فلسطينيين، اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال منزل بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بانتشال 8 شهداء في استهداف منزل بمنطقة الزوايدة، أغلبيتهم من الأطفال.



كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منطقة حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى لتصاعد ألسنة الدخان.



وأضافت أن طائرات "الكواد كابتر" المسيرة أطلقت النار صوب الفلسطينيين قرب جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.



وأضافت أن 14 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر نتيجة تواصل قصف مدفعية الاحتلال على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27.365 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.

