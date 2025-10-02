أسطول الصمود: مصرون على استمرار مسار الأسطول وكسر الحصار عن غزة

06:14 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748301 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال سيف أبو كشك المتحدث باسم أسطول الصمود للجزيرة، إنهم مصرون على استمرار مسار الأسطول وكسر الحصار عن غزة. اضافة اعلان





وأضاف أبو كشك أن الحل الحقيقي هو كسر الحصار عن قطاع غزة ووقف الإبادة وإدخال المساعدات.