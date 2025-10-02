الخميس 2025-10-02 01:09 ص
 

الاحتلال يستولي على 35 دونماً من أراضي الفلسطينيين غرب رام الله

الخميس، 02-10-2025 12:29 ص
الوكيل الإخباري- كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن استيلاء دولة الاحتلال على 35 دونماً من أراضي الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة، من خلال أمرين عسكريين تحت مسمى "أوامر وضع يد" تم رصدها بالأمس، تهدف إلى فرض وقائع جديدة بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن الأمر الأول الذي حمل الرقم ت/162/25 استهدف ما مساحته 11.337 دونماً من أراضي بلدة نعلين وقرية دير قديس غرب رام الله، وذلك بهدف إنشاء سياج شائك يفصل البلدة والقرية عن مستعمرة "متتياهو".

وأضافت، أن الأمر الثاني الذي حمل الرقم ت/05/07 استهدف ما مجموعه 24.142 دونماً من أراضي قرية بيتللو شمال غرب رام الله، وذلك بهدف إكمال إنشاء منطقة عازلة حول مستعمرة "نحلائيل"، ويشير تحليل الأمر العسكري إلى توسعة سلطات الاحتلال لأمر سابق تم إصداره في العام 2007 في المنطقة من خلال إضافة المساحة المذكورة أعلاه على المساحة الأصلية التي تُقدّر بـ17 دونماً.

وتشير قواعد بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أنه ومنذ مطلع العام 2025 أصدرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 52 أمراً عسكرياً لأغراض "وضع يد" على الأراضي الفلسطينية، أدى 16 منها لإقامة مناطق عازلة حول المستعمرات في معظم محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وكثفت دولة الاحتلال في الفترة الأخيرة من إصدار هذا النوع من الأوامر في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية تتمثل بإقامة الأبراج العسكرية والشوارع المخصصة للجيش والمستعمرين، يضاف إليها المناطق العازلة حول المستعمرات، حيث تتجند هذه الأوامر العسكرية في خدمة المستعمرين والمستعمرات على حساب أراضي الفلسطينيين وقدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.

وفا
 
 
