"أطباء بلا حدود" تعلن تعليق عملياتها في مدينة غزة

وقال منسق شؤون الطوارئ في المنظمة جاكوب غرانجيه في بيان من جنيف "لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا"، وفق ما نقلته وكالات أنباء.
وأكّد "هذا آخر ما كنا نريده نظرًا إلى الحاجات الهائلة في غزة، حيث الأشخاص الأكثر هشاشة، من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد وهؤلاء الذين يعانون إصابات بالغة أو أمراضا تهدّد حياتهم، غير قادرين على التنقّل وهم في خطر كبير".
وفي 16 أيلول، شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا كبيرًا على مدينة غزة من أجل القضاء على ما يعتبره آخر معقل رئيسي لحركة حماس.
-
أخبار متعلقة
-
إعلام إسرائيلي يكشف بنود خطة ترامب في غزة
-
ترامب: أعتقد أن لدينا اتفاقا بشأن غزة
-
نتنياهو: قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة انتحار لإسرائيل
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
الأونروا: طفل من كل ثلاثة في غزة لم يتناول طعاما خلال 24 ساعة
-
الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة ميناء غزة
-
شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال عددا من المخيمات في قطاع غزة
-
ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية