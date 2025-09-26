"أطباء بلا حدود" تعلن تعليق عملياتها في مدينة غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية اليوم الجمعة، تعليق عملياتها في مدينة غزة بسبب تصاعد الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

اضافة اعلان



وقال منسق شؤون الطوارئ في المنظمة جاكوب غرانجيه في بيان من جنيف "لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا"، وفق ما نقلته وكالات أنباء.



وأكّد "هذا آخر ما كنا نريده نظرًا إلى الحاجات الهائلة في غزة، حيث الأشخاص الأكثر هشاشة، من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد وهؤلاء الذين يعانون إصابات بالغة أو أمراضا تهدّد حياتهم، غير قادرين على التنقّل وهم في خطر كبير".