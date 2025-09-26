السبت 2025-09-27 02:36 ص
 

"أطباء بلا حدود" تعلن تعليق عملياتها في مدينة غزة

الجمعة، 26-09-2025 10:27 م

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية اليوم الجمعة، تعليق عملياتها في مدينة غزة بسبب تصاعد الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

وقال منسق شؤون الطوارئ في المنظمة جاكوب غرانجيه في بيان من جنيف "لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا"، وفق ما نقلته وكالات أنباء.


وأكّد "هذا آخر ما كنا نريده نظرًا إلى الحاجات الهائلة في غزة، حيث الأشخاص الأكثر هشاشة، من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد وهؤلاء الذين يعانون إصابات بالغة أو أمراضا تهدّد حياتهم، غير قادرين على التنقّل وهم في خطر كبير".


وفي 16 أيلول، شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا كبيرًا على مدينة غزة من أجل القضاء على ما يعتبره آخر معقل رئيسي لحركة حماس.

 
 
