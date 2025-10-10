الجمعة 2025-10-10 01:38 ص
 

وزير الخارجية البلجيكي يعلن إحباط هجوم بطائرة مسيرة ضد رئيس الوزراء

الوكيل الإخباري- أكد وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو أن بلاده أحبطت هجوما إرهابيا كان يُخطط له باستخدام طائرات مسيرة، لاستهداف رئيس الوزراء بارت دي فيفر.

وكانت وكالة "بلجا" للأنباء ذكرت أمس الخميس، نقلا عن النيابة العامة، أنه تم احتجاز ثلاثة رجال في مدينة أنتويرب البلجيكية للاشتباه في "تآمر إرهابي" ضد سياسيين باستخدام طائرات مسيرة.

وقال بريفو في منشور على منصة "إكس": "أنباء محاولة الاغتيال المخطط لها ضد رئيس الوزراء بارت دي فيفر صادمة بعمق. أعبر عن دعمي الكامل لرئيس الوزراء وزوجته وعائلته، وكذلك عن امتناني لأجهزة الأمن والعدالة التي سمحت إجراءاتها السريعة بتجنب الأسوأ".


هذا وشهدت قاعدة "إلسنبورن" العسكرية في شرق بلجيكا ليلة الجمعة تحليق 15 طائرة مسيرة مجهولة الهوية، وبحسب وسائل اعلام فقد اكتُشفت الطائرات بالصدفة حوالي الساعة 1:45 صباحا أثناء إجراء اختبار روتيني لمعدات المراقبة في القاعدة.


وتقع قاعدة "إلسنبورن" ضمن التجمع الناطق بالألمانية في بلجيكا، وتغطي مساحة 28 كيلومترا مربعا، وتستخدم أساسا كمعسكر تدريبي للقوات المسلحة البلجيكية، ما يجعل أي اختراق أمني فيها مصدر قلق كبير للسلطات.


حتى الآن، لم يتضح مصدر الطائرات أو الجهة التي كانت تتحكم بها، رغم أن بعض وسائل الإعلام رجحت أنها عبرت الحدود من ألمانيا المجاورة، وأكدت وزارة الدفاع البلجيكية فتح تحقيق رسمي لتحديد ملابسات الحادث.

 

