تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة والضفة الغربية

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية في المنطقة الشرقية، وغناء ورقص استفزازي متواصل.
وأضافت، أن شرطة الاحتلال فرضت إجراءات مشددة في محيط وأبواب المسجد الأقصى المبارك، ودفع بتعزيزات كبيرة من قواته وشرطته، لتأمين اقتحامات المستوطنين.
يذكر، أن سلطات الاحتلال، تستغل الأعياد اليهودية بهدف التصعيد في مدينة القدس، لتبرير الاقتحامات وإغلاق منافذ المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية ومنع دخول الفلسطينيين إليها.
ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
