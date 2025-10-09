تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة والضفة الغربية

الوكيل الإخباري- تواصلت في مناطق متفرقة من القدس المحتلة والضفة الغربية، الانتهاكات الإسرائيلية، اليوم الخميس، حيث اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، المسجد الأقصى المبارك، في ثالث أيام "عيد العرش" اليهودي، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي .

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية في المنطقة الشرقية، وغناء ورقص استفزازي متواصل.



وأضافت، أن شرطة الاحتلال فرضت إجراءات مشددة في محيط وأبواب المسجد الأقصى المبارك، ودفع بتعزيزات كبيرة من قواته وشرطته، لتأمين اقتحامات المستوطنين.



يذكر، أن سلطات الاحتلال، تستغل الأعياد اليهودية بهدف التصعيد في مدينة القدس، لتبرير الاقتحامات وإغلاق منافذ المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية ومنع دخول الفلسطينيين إليها.