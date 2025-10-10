ترامب: ربما ينبغي طرد إسبانيا من حلف الناتو

الوكيل الإخباري- اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرد إسبانيا من حلف الناتو بسبب ما تعتبره واشنطن إنفاقا عسكريا غير كاف.



وقال الرئيس الأمريكي عن الحكومة الإسبانية: "ليس لديهم سبب يمنعهم من ذلك [زيادة الإنفاق الدفاعي]. لكن لا بأس. بصراحة، ربما ينبغي طردهم من حلف الناتو".

وكان ترامب قد أعلن شهر يونيو المنصرم أن إسبانيا ستضطر لدفع "ضعفي الثمن" بعد رفضها زيادة النفقات الدفاعية إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي في إطار حلف الناتو.



يذكر أن أعضاء الناتو اتفقوا خلال قمة الحلف في لاهاي بهولندا على زيادة النفقات الدفاعية لكل دولة، لتصل إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.



بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن استثمارات بلاده في القطاع الدفاعي تعتبر "كافية وواقعية"، مشيرا إلى أن بلاده ستخصص 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات الدفاعية.