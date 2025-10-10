بعد ارتقائها في القطاع .. مريم أبو دقة تفوز بجائزة "بطل حرية الصحافة العالمية"

12:45 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749314 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن المعهد الدولي للصحافة ومنظمة دعم الإعلام الدولي، اليوم الخميس، عن منح وسام "بطل حرية الصحافة العالمية" للراحلة مريم أبو دقة، التي استشهدت في ضربة للاحتلال استهدفت مستشفى جنوب قطاع غزة في أغسطس الماضي. اضافة اعلان





وجاء اختيار أبو دقة ضمن سبعة صحافيين من مختلف أنحاء العالم لعام 2025، تم تكريمهم لمواصلتهم عملهم الصحفي النبيل على الرغم من المخاطر الجسيمة التي واجهوها، بما في ذلك القمع والسجن والقتل.



نعى بيان الجائزة الصحفية الفلسطينية الراحلة، مشيراً إلى أنها "خاطرت بحياتها مراراً لتوثق بصورها الفظائع المستمرة في غزة".



وأضاف البيان أن "جريمة قتلها التي لم يحاسب عليها أحد، تجسد الظروف المتزايدة الخطورة التي يعيشها صحافيو غزة الذين يواجهون هجمات مستهدفة والتشريد والتجويع".



وتعليقاً على الجائزة، أعرب رئيس تحرير "إندبندنت عربية"، عضوان الأحمري، عن شكره للمعهد، قائلاً: "عرفت فقيدتنا بالشجاعة والإخلاص والتفاني... ونقلت للعالم صورة صادقة عن معاناة المدنيين في واحدة من أصعب البيئات وأخطرها".



أكد الأحمري أن مريم أبو دقة "كانت مثالاً للصحافي الحر الذي يجعل من الحقيقة أمانة ورسالة، ودفعت حياتها ثمناً لهذه المهنة النبيلة"، متعهداً بأن رسالتها "ستبقى حية في عملنا".



من جانبها، قالت المحررة التنفيذية لوكالة "أسوشيتد برس"، جولي بيس، إن مريم "أنتجت صوراً ومقاطع فيديو مؤثرة وثقت حياة الفلسطينيين الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة".



وأضافت: "ما زلنا نشعر ببالغ الأسى لفقدانها، ونواصل سعينا إلى الحصول على إجابات لضمان حماية الصحافيين أثناء تغطيتهم لهذه الحرب".



إلى جانب أبو دقة، كُرّمت أيضاً الصحافية الأوكرانية فيكتوريا روشينا، التي توفيت أثناء احتجازها لدى السلطات الروسية. وتهدف الجائزة، التي تُمنح سنوياً منذ عام 2015، إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإعلام في ظل تصاعد الاستبداد في العالم.



وقال المدير التنفيذي للمعهد، سكوت جريفين: "نكرم 7 صحافيين قدموا تضحيات هائلة دفاعاً عن حرية الصحافة... يمثل هؤلاء الأبطال الصورة الحقيقية للتحديات التي تواجه الإعلام اليوم".



ومن المقرر أن يقام حفل تسليم الجوائز في 24 أكتوبر الجاري في جامعة فيينا، خلال المؤتمر العالمي للمعهد الدولي للصحافة.