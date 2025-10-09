زعيم الحوثيين يكشف موقفهم من استمرار العمليات ضد إسرائيل على خلفية اتفاق غزة

الوكيل الإخباري- أكد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، أنهم سيرصدون ويرقبون الأحداث في غزة على خلفية اتفاق وقف النار، مؤكدا أنه سيكون لهم تعليق ومواقف تجاه أي مستجد فيها يتطلب ذلك.



وفي كلمة له حول تطورات العدوان على قطاع غزة والذكرى الثانية لعملية "طوفان الأقصى"، قال عبد الملك الحوثي: "إحصائية عملياتنا الإسنادية بلغت 1835 ما بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة، وزوارق حربية.. إحصائية عملياتنا كبيرة في مقابل ظروف شعبنا وإمكانياته الاقتصادية وظروف 10 سنوات من الحرب والحصار".



وأضاف الحوثي: "شعبنا ثبت على موقفه ثباتا عظيما، لم يتزحزح، لم ينهزم، لم يتراجع، لم يفتر، لم يكل، ولم يمل، واستمر بزخم عظيم وهائل وحيوية عالية.. شعبنا يدرك جيدا أن المعركة هي معركة كل الأمة، وأن الخطر يستهدف الجميع، وأن المخطط الصهيوني يهدف إلى استعباد كل الشعوب".

واستطرد: "شعبنا يدرك أن معادلة الاستباحة للدم والعرض والمال والمقدسات والدين والهوية، هي معادلة شيطانية خطيرة القبول بها يعني التفريط بالكرامة الإنسانية، والعزة الإيمانية وبالحرية والاستقلال.. شعبنا لم يقبل بمعادلة الاستباحة، ثبت وصمد وقدم التضحيات، ونما في وعيه وطور القدرات العسكرية.. موقف شعبنا وصل إلى مستوى تصنيع الصواريخ الفرط صوتية الانشطارية وغير الانشطارية وتصنيع الطائرات المسيرة بأنواع ناجحة جدا، وأصداؤها في كل العالم".



وأردف: "شعبنا وصل في القوة البحرية إلى مستوى اعتراف الأمريكي بأنه خاض مواجهة لم يحصل مثلها منذ الحرب العالمية الثانية.. صدى موقفنا وتأثيراته واضحة عالميا، وكل هذا ثمرة ثقة شعبنا بالله، وتحركه في إطار واجبه الديني والإنساني والأخلاقي".



ورأى عبد الملك الحوثي أن "الاتفاق بشأن غزة يثبت فشل العدو الإسرائيلي وفشل داعمه الأمريكي في تحقيق الأهداف التي أرادوا أن يحسموها في هذه الجولة"، مشددا على أن "فشل العدو أجبره على أن يوقع الاتفاق، وما حصل جولة من الصراع المستمر مع العدو الإسرائيلي، وأن الدور الأمريكي الهدام في إطار التوجه الصهيوني مستمر".



وأردف زعيم الحوثيين: "سنبقى في حالة انتباه وجهوزية تامة ورصد كامل بدقة وعناية تجاه مرحلة التنفيذ للاتفاق.. ما نتمناه هو إيقاف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والتزام العدو بوقف إطلاق النار، وهذا كان هدفنا أصلا من الإسناد".



وأكمل الحوثي: "يبقى الوعي بأن ما حصل هي جولة، وأن الأعداء مستمرون في مخططاتهم ومؤامراتهم وأطماعهم ولها مسارات متعددة.. المسألة ليست فقط في هذه الجولة من الإبادة الجماعية بل كل فلسطين والاستمرار الأمريكي والإسرائيلي في استهداف الأمة".



وتابع: "العدو الإسرائيلي عقب كل جولة كان يعد لعدوان جديد، ولهذا نحن معنيون دائما حتى في حال تحقق وقف إطلاق النار إلى الإعداد للجولات الآتية حتما في إطار التوجه العدواني لأعداء هذه الأمة.. نحن مستهدفون بشر الأعداء وفسادهم وإظلالهم وطغيانهم، بحربهم الناعمة الشيطانية وبحربهم الصلبة، ومستهدفون بحربهم الاقتصادية والدعائية وبكل أشكال الحرب".



وأوضح الحوثي قائلا: "الصراع مع الأعداء مستمر والصراع في نطاقه العام مستمر على أشد المستويات وطموحهم تدمير الأمة واستعبادها وطمس هويتها.. في مقابل محاولات الأعداء لفرض القبول بمعادلة الاستباحة الكاملة يجب أن تكون معادلتنا التحرر منهم ودفع شرهم وطردهم من المنطقة".



وأكد أنه "يجب علينا أن نكون في أعلى مستويات الحذر والجهوزية وأن نستمر في زخمنا الهائل في الالتفاف حول الشعب الفلسطيني".