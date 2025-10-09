بن غفير: إذا لم يتم تفكيك حماس فسوف نفكك الحكومة

الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد له بتفكيك حماس، مؤكدا أنه "إذا لم يحدث ذلك فسنفكك الحكومة".



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بن غفير قوله إنه سيصوت ضد الاتفاق الذي سيُقدم للحكومة للموافقة عليه، والمتعلق بالإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار.

وقال بن غفير: "نحن سعداء بالإفراج عن جميع الرهائن، لكننا سنصوت ضد إطلاق سراح القتلة".