اتحاد الجمعيات الخيرية يثمّن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- ثمّن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الجهود الإقليمية والدولية التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم الخميس، على الجهود الكبيرة والمساعي الدؤوبة التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومواصلة جهوده الحثيثة لوقف العدوان وإيصال المساعدات وتأكيده الدائم على ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل يُنهي الاحتلال ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وقال رئيس الاتحاد العام عامر الخوالدة، إن وقف إطلاق النار يمثل خطوة أساسية نحو حماية الأرواح البريئة وتهيئة الظروف اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى أبناء الشعب الفلسطيني الذين يعيشون أوضاعًا مأساوية في ظل الحصار والدمار الذي طال البنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية.