أوامر إخلاء جديدة بغزة وتهديد إسرائيلي باستهداف مبنى

11:06 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيهاجم مبنى برج "طيبة 2" في وقت قريب، زاعمًا وجود ما وصفها بـ"البنى التحتية" لحماس داخله أو بجواره. اضافة اعلان





وأصدر أوامر بإخلاء ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي، خصوصًا برج "طيبة 2" والخيام المجاورة.