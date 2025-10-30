الدولار يقفز لأعلى مستوياته منذ آب

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار اليوم الخميس إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مدفوعاً بتراجع الين وبميل الاحتياطي الفيدرالي للتراجع عن إجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد مؤشر الدولار الفوري بنسبة 0.6 بالمئة مسجلاً أعلى مستوى له منذ الأول من آب، قبل أن يقلص بعض مكاسبه.



وبعد، أن خفّض الفيدرالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً، وفقًا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.



ويتجه الدولار نحو تحقيق مكاسب للشهر الثاني هذا العام، إذ إن غياب البيانات الرسمية بسبب إغلاق الحكومة الأميركية جعل صورة الاقتصاد ومسار السياسة النقدية للفيدرالي أكثر غموضاً.



وتراجع اليورو بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الدولار، وهبطت جميع عملات مجموعة العشر أمام العملة الأميركية.



وبعد أن أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، انخفض الين إلى أضعف مستوياته منذ شباط، متداولاً عند 154.14 ين للدولار.