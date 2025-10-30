الاحتلال يغلق مدينة القدس بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين

وقالت مصادر فلسطينية، إن سلطات الاحتلال فرضت إغلاقا على مدينة القدس، والطرق المؤدية لها.
وكانت جماعات استيطانية، قد أعلنت عن تنظيم تظاهرة "مليونية" اليوم في مدينة القدس رفضا لقانون التجنيد في الجيش الإسرائيلي.
