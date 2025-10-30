الخميس 2025-10-30 02:30 م
 

إسرائيل تصادق على خطة بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة جنوب القدس

إسرائيل تصادق على خطة بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة جنوب القدس
إسرائيل تصادق على خطة بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة جنوب القدس
 
الخميس، 30-10-2025 12:52 م
الوكيل الإخباري-  صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، على خطة لبناء 1300 وحدة سكنية استيطانية جديدة في تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوب مدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وأشارت الإذاعة الإسرائيلية ، نقلا عن سلطات الاحتلال اليوم الخميس، الى أن هذه الوحدات ستقام في حي "الجبل الروسي" جنوب مستوطنة "ألون شفوت"، وستكون أكبر خطة استيطانية في المنطقة منذ فترة.

من جهتها، أوضحت محافظة القدس، أن سلطات الاحتلال سلمت 30 إخطار هدم ووقف بناء لمنازل الفلسطينيين في "العيساوية" وبلدة "الزعيم" شرق المدينة المحتلة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

فل

منوعات حادثة مؤلمة.. 3 فتيات قاصرات فقدن حياتهن غرقا في اليمن

فا

منوعات فكرة مثيرة.. فرنسي يحول بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية المصاريف (صور)

44 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية 44 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام

الأمانة تنظم جلسة نقاشية لبحث مسودة مشروع نظام رخص الإعمار والرقابة عليها

أخبار محلية أمانة عمان الكبرى تبحث مسودة نظام رخص الإعمار والرقابة عليها

مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

فلسطين أكثر من ألف مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

32 مليون دينار أرباح الملكية الأردنية و3.2 مليون مسافر نقلتهم الشركة

أخبار الشركات 32 مليون دينار أرباح الملكية الأردنية و3.2 مليون مسافر نقلتهم الشركة

غغاغا

منوعات رد فعل الأمير محمد بن سلمان على جملة قالها الرئيس السوري أحمد الشرع تثير تفاعلا واسعا (فيديو)



 
 





الأكثر مشاهدة