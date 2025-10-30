بلدية الأزرق تنفذ تمرينًا وهميًا حول إدارة الأزمات والطوارئ

الوكيل الإخباري- نفذت بلدية الأزرق الجديدة، اليوم الخميس, تمرينًا وهميًا حول إدارة الأزمات والطوارئ، بحضور رئيس لجنة بلدية الأزرق المهندس خالد البلوي ومدير قضاء الأزرق سامي الخلايلة وبمشاركة ممثلين عن الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية المختصة.

وبين البلوي، أن هذا التمرين يأتي ضمن جهود البلدية لتعزيز جاهزيتها في التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان سرعة الاستجابة وحماية الأرواح والممتلكات.



وتضمن التمرين، محاكاة واقعية لسيناريو أزمة طارئة، تم من خلالها تفعيل خطة الطوارئ وتوزيع الأدوار بين الجهات المشاركة، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الموقف.