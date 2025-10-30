الخميس 2025-10-30 11:35 م
 

أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر

الوكيل الإخباري- أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية وتأثيره المدمر على السكان المدنيين.

وأعرب الأعضاء في بيان صدر باسمهم عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في الفاشر وحولها، مستذكرين القرار 2736، الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر.


وحث الأعضاء وبشدة قوات الدعم السريع على تنفيذ أحكام القرار الداعي إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في الفاشر وحولها، حيث توجد مخاطر انتشار المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الشديد.


بترا

 
 
