أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر

وأعرب الأعضاء في بيان صدر باسمهم عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في الفاشر وحولها، مستذكرين القرار 2736، الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر.
وحث الأعضاء وبشدة قوات الدعم السريع على تنفيذ أحكام القرار الداعي إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في الفاشر وحولها، حيث توجد مخاطر انتشار المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الشديد.
