إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها على لبنان

الخميس، 30-10-2025 10:09 م

الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها على لبنان.

وقالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات بمشاركة وزير الدفاع كاتس بشأن محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية.


وأضافت أن حزب الله يرمم قدراته الدفاعية والهجومية وتمكن من الحصول على صواريخ قصيرة المدى.

 
 
