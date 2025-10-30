تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها على لبنان.

وقالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات بمشاركة وزير الدفاع كاتس بشأن محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية.