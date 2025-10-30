إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها على لبنان

وأضافت أن حزب الله يرمم قدراته الدفاعية والهجومية وتمكن من الحصول على صواريخ قصيرة المدى.
-
