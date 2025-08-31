الأحد 2025-08-31 06:52 م
 

أونروا: أطفال غزة محرومون من الدراسة للعام الثالث

الأحد، 31-08-2025 05:52 م

الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أطفال غزة كغيرهم من الأطفال لهم الحق بالتعليم لكنهم محرومون من الدراسة للعام الثالث بسبب الحرب.

وقد أدت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى تدمير المدارس وحرمان الأطفال من عامين دراسيين كاملين.


إذ بدأ كثير منهم الحرب في الروضة وكان يفترض أن يكونوا اليوم في الصف الثاني من دون أن يتعلموا القراءة أو الكتابة.


كما أن محاولات التعليم في مراكز الإيواء والخيام تبقى محدودة، في حين تحوّل التعليم إلى رفاهية نادرة وسط واقع أمني متدهور ومستقبل تعليمي مجهول.

 
 
