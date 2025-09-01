(38) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الوكيل الإخباري- أدى (38) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الاثنين، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

ورحب د. التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.