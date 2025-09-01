الإثنين 2025-09-01 04:36 م
 

(38) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود
بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود
 
الإثنين، 01-09-2025 03:41 م

الوكيل الإخباري-   أدى (38) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الاثنين، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

اضافة اعلان


   ورحب د. التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.


    يُشار إلى أن المادة (٢٣) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

كوادر المستشفى تمكنت من تركيب 583 طرفا اصطناعيا منذ وصولها إلى أرض المهمة

أخبار محلية وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة تواصل عملها في قطاع غزة

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية جامعة البلقاء التطبيقية تستحدث تخصصي “هندسة الطيران” و”إنترنت الأشياء”

1

طب وصحة 5 طرق تؤثر بها تقلبات الطقس على صحة رئتيك

الهيئة الخيرية الهاشمية: آلية توزيع المساعدات في غزة "ليست المثالية التي نطمح إليها"

أخبار محلية الهيئة الخيرية الهاشمية: الإنزالات الجوية متوقفة لغايات ترتيبات يجري العمل عليها

رئيس الوزراء يلتقي مع رئيس المجلس القضائي

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي مع رئيس المجلس القضائي

31

طب وصحة الهالات السوداء ليست مجرد تعب.. نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب الحقيقي

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود

أخبار محلية (38) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

خعخ

طب وصحة حجم الرقبة قد يكون مؤشرا لمشاكل صحية خفية



 
 





الأكثر مشاهدة