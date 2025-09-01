(38) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

ورحب د. التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.
يُشار إلى أن المادة (٢٣) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
-
أخبار متعلقة
-
وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة تواصل عملها في قطاع غزة
-
جامعة البلقاء التطبيقية تستحدث تخصصي “هندسة الطيران” و”إنترنت الأشياء”
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: الإنزالات الجوية متوقفة لغايات ترتيبات يجري العمل عليها
-
رئيس الوزراء يلتقي مع رئيس المجلس القضائي
-
الامن العام : وفاة وإصابة بتدهور مركبة في بيرين
-
توضيح من التربية حول موعد عقد إمتحانات الدورة التكميلية
-
الأمن العام يوسع انتشار دوريات النجدة للشرطة النسائية - صور
-
الضمان يُقر التقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان للنصف الأول من عام 2025