الهالات السوداء ليست مجرد تعب.. نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب الحقيقي

الإثنين، 01-09-2025 03:45 م

الوكيل الإخباري-   لا تقتصر الهالات السوداء تحت العينين على كونها مشكلة تجميلية مرتبطة بالإرهاق أو قلة النوم، بل قد تكون علامة على نقص في عناصر غذائية أساسية يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الجلد والدورة الدموية.

وكشفت دراسة سريرية حديثة، نُشرت عبر موقع Times of India، أن النقص في عدد من الفيتامينات والمعادن يرتبط بشكل مباشر بظهور الهالات السوداء وتعميق لونها، مما يُبرز الأوعية الدموية ويزيد من التصبغات في المنطقة تحت العين.


أبرز النواقص الغذائية المرتبطة بالهالات السوداء:
الحديد وفيتامين B12: نقصهما يؤدي إلى فقر الدم، ما يُسبب شحوبًا في البشرة ويجعل الأوعية الدموية أكثر بروزًا تحت العينين.
فيتامين C: أساسي لإنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة الجلد. نقصه يُضعف بنية البشرة ويجعل الأوعية الدموية أكثر وضوحًا.
فيتامين K: يلعب دورًا مهمًا في تقوية الشعيرات الدموية. انخفاض مستوياته قد يُسبب تسربات دموية خفيفة تؤدي إلى تغيّر لون الجلد.
فيتامين D: يعزز تجدد الخلايا، ونقصه يرتبط بزيادة التصبغات وضعف بنية الجلد.
فيتامين E: مضاد أكسدة يحمي الجلد من الجذور الحرة. نقصه قد يفاقم مظهر الهالات نتيجة الإجهاد التأكسدي.
المغنيسيوم والزنك والفولات: انخفاض هذه العناصر قد يزيد من الانتفاخات والظلال حول العين.
عوامل أخرى تفاقم المشكلة:
بالإضافة إلى نقص التغذية، تلعب الوراثة، التقدم في العمر، الجفاف، الحساسية، قلة النوم والإجهاد دورًا كبيرًا في ظهور الهالات وتفاقمها.


التوصيات:
يؤكد الأطباء أن اتباع نظام غذائي متوازن وتعويض النواقص الغذائية من خلال الأطعمة أو المكملات، إلى جانب تحسين نمط الحياة (مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم، وشرب كميات كافية من الماء)، هو الطريق الأكثر فعالية للحد من هذه المشكلة الشائعة.

 
 
